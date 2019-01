Srbi neće pristati na nasilnu integraciju Kosovske Mitrovice

"Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice neće pristati na nasilnu integraciju u bilo kakav sistem, jer niko neće nešto što je kvalitetno i dobro menjati sa nečim što ne funkcioniše", rekao je Simić za TV Pink. On je naglasio da je severni deo Mitrovice "brana nadiranju ekstremista" od 1999. godine do danas, i da su tako sačuvane opštine Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, i privredni potencijali HE Gazivode i Trepča. "U južnom delu grada...