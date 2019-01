BEOGRAD - U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, ponegde mestimično s kišom i susnežicom, u planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Jutarnja temperatura od -1 do dva, najviša dnevna od dva do pet stepeni. U Beogradu tokom dana umereno do potpuno oblačno sa slabim uglavnom istočnim vetrom. Jutarnja temperatura oko jedan, najviša oko četiri stepena. Do...