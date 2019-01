A sada - naglo topljenje snega i košava

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Od petka do nedelje usled značajnog porasta temperature i jakog, a za vikend na jugu Banata i na planinama i olujnog juznog i jugoistočnog vetra, doći će do naglog topljenja snega u predelima do 1500 metara, saopštio je RHMZ. U Srbiji će sutra ujutru i pre podne mestimično biti magla. Tokom dana oblačno, ponegde sa slabim mešovitim padavinama - kišom, susnežicom i snegom. Na severu Vojvodine uglavnom suvo....