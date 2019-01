Danas oblačno vreme, sa kišom i snegom

Jutro mestimično maglovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do dva, najviša dnevna od dva do pet. U Beogradu danas jutro maglovito. Tokom dana umereno do potpuno oblačno sa slabim istočnim vetrom. Jutarnja temperatura oko jedan, najviša oko...