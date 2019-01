Vremenska prognoza: U sredu oblačno vreme, sa kišom i snegom

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, na jugu i istoku mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutro mestimično maglovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do dva, najviša dnevna od dva do pet. U Beogradu sutra maglovito jutro.Tokom dana umereno do...