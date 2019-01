Do kraja juna počinju radovi za autoput između Srbije i Republike Srpske

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do početka juna biti gotova projektna dokumentacija za autoput koji će povazati Srbiju i Republiku Srpsku i izrazio nadu da će do sredine ili do kraja tog meseca početi i građevinski radovi.Nakon sastanka sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom u Beogradu, Vučić je rekao da je Srbija preuzela obavezu na sebe da sa 100 miliona evra finansira izgradnju mosta preko Save i naveo da će to biti poklon Srbije narodu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.On je naveo da će to biti autoput koji će spojiti Bijeljinu, preko Kuzmina, sa autoputem Beograd-Zagreb, nakon čega će Republika Srpska nastaviti izgradnju ka Brčkom i Doboju, odakle već postoji autoput ka Banjaluci.Vučić je izrazio nadu da će vlasti u Sarajevu nastaviti izgradnju tog puta preko Brčkog do Sarajeva, ako su se odlučili za tu putanju, i dodao da će to predstavljati snažan podsticaj za razvoj i unapređenje odnosa.On je podsetio da je trgovinska razmena Srbije sa BiH u prošloj godini dostigla 1,9 milijardi evra i da je time Srbija postala prvi spoljnotrgovinski partner BiH u regionu.Vučić je naveo da je sa Dodikom razgovarao i o saradnji Srbije sa Republikom Srpskom i sa BiH.Predsednik Srbije je ocenio da je zbog komplikovanih odnosa unutar BiH Dodiku teško da privuče više stranih investicija, zbog čega je dogovoreno da se nastavi sa programom podrške mladim preduzetnicima do 35 godina u Republici Srpskoj."Srbija i Republika Srpska su do sada davale po 500.000 evra za taj projekat. Sada smo odlučili da damo za mlade preduzetnike u Republici Srpskoj milion evra a Republika Srpska 500.000 evra. Verujemo da će to dati dobre rezultate za razvoj preduzetničkog duha u Republici Srpskoj", rekao je on i dodao da će biti subvencionisane i investicije ne samo iz Srbije već i druge strane investicije.Vučić je rekao da će Beograd učestvovati u programu razvoja opština u Republici Srpskoj kroz program podrške renoviranju i izgradnji bolnica ili domova zdravlja, a da je Srbija spremna da istu pomoć ponudi i opštinama u Federaciji BiH, ako bude želje za tim.Predsednik Srbije je kazao i da je danas sa predsedavajućim Predsedništva BiH dogovorio izgradnju Memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac, koju će Srbija finansirati 75 odsto, a Republika Srpska 25 odsto."Biće ogroman i veličanstven projekat o našoj prošlosti, mučenju našeg naroda, Jevreja i Roma. To je zalog za budućnost", kazao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će umesto planiranih 65 miliona evra, suficit budžeta Srbije u januaru iznositi 200 miliona evra, što je kako je rekao, dobar signal za građane Srbije i za rast plata i penzija.On je posle sastanka sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom kazao da se Srbija, uprkos taksama koje je uvela Priština na uvoz robe iz Srbije, "ubrzano razvija i fiskalno oporavlja"."Imaćemo još više novca da pomognemo našem narodu u Republici Srpskoj i daljem ubrzanom oporavku privrede Srbije i standarda građana", kazao je Vučić.Kineska kompanija Linglon će u martu u Zrenjaninu početi da gradi fabriku guma, najavio je danas predsednik Srbije .Vučić je novinarima rekao da je danas razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije koji su potvrdili da počinju investiciju u Zrenjaninu.Pisanje hrvatske štampe jedna od retkih stvari koja me zabavljaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pisanje hrvatskih medija o tome kako ga građanski protesti širom zemlje politički ugrožavaju "jedna od retkih stvari koja ga zabavlja", u moru problema sa kojima se svakodnevno susreće."Moram da priznam da sam prijatno iznenađen. Jer ako toliko navijaju da ja u krvi odem i nestanem, ako pišu da je ovde neko grotlo i prevratnička atmosfera, onda mora da sam nešto mnogo dobro uradio za Srbiju", rekao je Vučić.On nije precizirao na koji hrvatski list ili tekst konkretno misli ali je naveo da u toj zemlji postoje oni koji bi naspram sebe voleli da imaju slabu Srbiju iz perioda vladavine Borisa Tadića, u odnosu na koju je Hrvatska imala dvostruko veći privredni rast i bila dominantna u svakom pogledu."Sada je sve potpuno drugačije. Imamo suficit sa Hrvatskom, dvostruko veći rast, 55 odsto nižu stopu javnog duga u odnosu na BDP, pa i dvostruko niži dug u apsolutnom iznosu. Ali, očigledno je da bi neki želeli da se vrate neka ranija vremena jer pate za nekim starim rukovodstvima. Mi Hrvatsku ne ugrožavamo, osim što nećemo da budemo slabi i nesposobni", rekao je on.Izjava Šarčevića pogrešna, bitan je svaki čovekPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavom o ljudima iz akademske zajednice koji su pružili podršku protestima "Jedan od pet miliona" "nije imao nameru da bilo koga uvredi".Vučić je kazao da mu se izjava Šarčevića učinila pogrešnom i da smatra da je svaki čovek u Srbiji važan."Meni je i te kako stalo do mišljenja svakog čoveka, nastavnika i svakog drugog. Verujem da ćemo umeti zajednički oko najvažnijih stvari da razumemo koliko je važno da svoje probleme rešavamo, a ne da ih ostavljamo za budućnost", kazao je Vučić povodom nedavne izjave Šarčevića da mu ne smeta podrška koju su ljudi iz akademske zajednice pružili protestima i da: "Od tih 610 je pola penzionera i pola nekih mladih istraživača, počeli tek juče da rade. Nemate tu ozbiljnih imena".Vučić je rekao da svi rezultati govore o neuporedivo boljoj poziciji Srbije i da ne može da ne vidi sve otvorene vrtiće, škole, bolnice..."Kada vidite da ima jedan deo ljudi koji stvari posmatraju na drugačiji način razume se i sebe preispitujete", rekao je Vučić.Dodao je da, kada uslede pritisci, mnogi iz Srpske napredne stranke se "lagano sklone" zbog čega mu, kako je rekao, nije svejedno."Nije mi to sve svejedno i nimalo jednostavno, ali odlučan sam da se borim i istrajem. Siguran sam da je Srbija na dobrom putu", kazao je Vučić.Dodao je da je uveren da ogromna većina građana Srbije to vidi, kao i da poštuje rad, marljivost i potešnje, te i da na izborima to uvek u još većoj meri nagrade.Govoreći o pitanju Kosova, Vučić je rekao da, bez obzira na eventualnu reakciju javnosti, on neće bežati od toga da građanima predloži rešenje ali da ga razvoj situacije sa taksama zabrinjava i uverava da do toga možda i neće doći.