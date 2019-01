Haradinaj: Takse ostaju, slede dramatični događaji...nije važno ko će pasti

Haradinaj je nakon niza sastanaka sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom i liderima stranaka vladajuće koalicije, te nakon više zahteva SAD da Priština ukinute nametnute takse, ponovio da je to, kako je rekao, "suverena odluka vlade Kosova". To bi, kako je rekao, moglo da dovede do rušenja vladajuće koalicije, što znači raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Do, kako je rekao, rušenja koalicije moglo bi doći već narednih...