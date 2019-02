Brnabić: Reforme put kao boljoj klimi i vladavini prava

“Zajedno moramo biti i hrabriji i efikasniji u sprovođenju promena, zbog toga ova vlada postoji. Reforme nisu same sebi cilj, ne sprovodimo ih zbog Duing biznis liste, ne sprovodimo ih zbog evropskih integracija, već zbog svojih građana i privrede kako bismo im život učinili lakšim i kvalitetnijim”, rekla je Brnabić na predstavljanju 11. Sive knjige NALED-a. To je za mene put ka boljoj poslovnoj klimi i vladavini prava, to je merilo uspeha...