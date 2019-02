Tramp zapalio Ameriku: Prosto ću izgraditi zid na granici s Meksikom, pregovori su takvo gubljenje vremena! A za istragu o ruskoj vezi - ja nisam meta!

"On je advokatima rekao da ja nisam predmet, nisam meta", rekao je Tramp u intervjuu Njujork tajmsu govoreći o Rozenstajnovom komentaru u vezi s Malerovom istragom o mešanju Rusije u američke izbore za predsednika 2016. i mogućem dosluhu Trampovog predizbornog tima s Rusijom. In a @nytimes interview, @realDonaldTrump denied speaking with Stone or directing anyone to talk with @Wikileaks, dismissed the importance of secretly negotiating a...