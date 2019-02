Sutra novi protest Jedan od pet miliona u Beogradu

Posle govora kolona će krenuti u protestnu štenju od Platoa do zgrade Predsedništva, zatim do Radio-televizije Srbije (RTS) i na kraju do zgrade "Politika". Studenti Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu sutra takođe organizuju šetnju od njihovog fakulteta do Platoa. Šetnja ispred FPN-a počinje u 15.30 časova u ulici Jove Ilića 165. Podršku građanima koji protestuju uputili su do sada i nastavnici i profesori...