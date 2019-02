Toplo sa temperaturom i do 18 stepeni, popodne kiša

Najniže temperature biće od pet do 12 a najviše dnevne od 15 do 18 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i toplo, s temperaturama od 11 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći se očekuje kiša. Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na hronične bolesnike i osetlјive osobe. Oprez se savetuje reumatskim i srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe i bolova u...