Tramp o Venecueli, Iraku, Iranu, Siriji...

To je svakako opcija", rekao je Tramp u intervjuu televiziji Si-Bi-Es, govoreći o slanju vojske u Venecuelu. Prema Trampovim rečima, Maduro je tražio sastanak s njim, ali ga je on odbio jer su "daleko odmakli u tom procesu". U istom intervjuu, predsednik SAD je rekao i da je važno zadržati američku vojnu bazu u Iraku kako bi Vašington mogao da izbliza motri na Iran. "Jedan od razloga što želim da tu bazu zadržim jeste to što želim da motrim...