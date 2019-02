Francuska uporna: Priznaćemo Gvaida ako Maduro do večeras ne raspiše izbore

Francuska će priznati venecuelanskog opozicionog lidera Huan Gvaida kao privremenog predsednika ako (predsednik Venecuele) Nikolas Maduro do večeras ne raspiše predsedničke izbore. Rojters prenosi da je to danas izjavila francuska ministarka za evropske poslove Natali Loazo. "Ako se do večeras Maduro ne obaveže na organizovanje predsedničkih izbora, u tom slučaju će Francuska smatrati Huana Gvaida legitimnim da ih organizuje umesto njega, i...