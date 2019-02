Antić: EU da osudi pretnje smrću Bedžeta Pacolija Ivici Dačiću

Beta pre 3 sata

Funkcioner Socijalističke partije Srbije i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić pozvao je danas čelnike Evropske unije da osude ponašanje kosovskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija, koji je, kako je naveo, "prešao svaku granicu civilizovanog ponašanja direktno preteći smrću" ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću na sastanku u Bukureštu.List "Kurir" je danas objavio da je Pacoli na sastanku u Bukureštu "otvoreno zapretio smrću" Dačiću rekavši mu: "Ako bude neki atentat, da znaš da smo mi Albanci", nakon što je Dačić prethodno konstatovao da se za stolom nalaze dva kosovska ministra spoljnih poslova aludirajući na to da je vršilac dužnosti šefa diplomatije Albanije Gent Cakaj poreklom s Kosova."Dužnost je čelnika EU da najoštrije osude ovakvo ponašanje funkcionera iz Prištine i da preuzmu deo odgovornosti za njegove istupe, makar na skupovima na koje ga poziva EU. Ovakvi i slični istupi predstavnika vlasti u Prištini, nažalost, nisu retki i samo govore o njihovoj velikoj frustraciji i otporu prema dijalogu i traženju kompromisnog rešenja, na čemu insistira Srbija", naveo je Antić u pisanoj izjavi.Antić je rekao da je "posebna oštrica Prištine usmerena prema šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću, pre svega zbog činjenice da je za vreme njegovog mandata veliki broj člancia UN povukao priznanje Kosova i Metohije, što u Prištini ne mogu da mu oproste"."Bedžet Pacoli je prešao granicu i njegova pretnja Ivici Dačiću ne sme ostati bez oštre reakcije i međunarodne zajednice, a pre svega Evropske unije", naveo je Antić.Nema nikakve sumnje da je Srbija većinski vlasnik kombinata TrepčaMinistar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da nema nikakve sumnje da je Srbija većinski vlasnik rudarskog kombinata "Trepča" i da nikome neće dopustiti otimanje imovine, što upravo odlukama pokušava prištinska vlast."Nema nikakve sumnje da je Srbija većinski vlasnik Trepče i to je činjenica koju moraju da uvažavaju svi u svetu, tako da bilo kakvi razgovori o Trepči ne mogu da budu vođeni bez učešća Vlade Republike Srbije. Pitanje imovine Srbija je pokrenula samim početkom dijaloga sa Prištinom, predsednik Vučić je lično tu temu više puta 'stavljao na sto', ali razgovori o tome su stalno odlagani", kazao je Antić.Kako je prenelo Ministarstvo, Antić je kazao da "to što se u Prištini ponovo odlučuje o nezakonitom otimanju Trepče, neće imati nikakve trajne posledice" i da će Srbija nastaviti da insistira da se kroz dijalog razgovara o imovini, pri čemu je pitanje Trepče jedno od najvažnijih.Skupština Kosova usvojila je u nedelju odluku o formiranju ad hok komisije za izradu Zakona o rukovođenju Akcionarskim društvom "Trepča".Antić je kazao da će kao i do sada Srbija brinuti o Srbima koji rade u Trepči, kao i o poslovanju i razvoju te kompanije."Svaki razgovor o Trepči, a oni će morati da budu pokrenuti, dočekujemo spokojno, uvereni u snagu naših argumenata, a to je pre svega nepobitno većinsko vlasništvo u Trepči", kazao je on.