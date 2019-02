Minić (Transparentnost): Evidentno je da su televizije u prekršaju, REM da reaguje

Beta pre 36 minuta

Predstavnik organizacije Transparentnost Srbija Zlatko Minić izjavio je danas da je evidentno da su televizije koje su emitovale spot Srpske napredne stranke o opoziciji i protestima u Srbiji prekršile Zakon o elektronskim medijima zbog čega bi trebalo da reaguje Regulatorno telo (REM).U izjavi agenciji Beta, Minić je rekao da je pitanje i ko je platio njegovo emitovanje.Minić je kazao da je po Zakonu o elektronskim medijima "pružalac medijske usluge, u odnosu na svoj programski sadržaj, u skladu sa svojom programskom koncepcijom", dužan da "poštuje zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje, a u toku predizborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije"."Postavlja se pitanje ko je platio emitovanje spota", kazao je Minić i dodao da ako je emitovanje platila Srpska napredna stranka onda je pitanje da li se to korišćenje sredstava može obuhvatiti članom 19 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.Inače, član 19, koji se odnosi na korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada glasi: "Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove prevoza i održavanja skupova, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti"."Dakle, ako je to platio SNS onda znači da je pitanje da li je to pravilno trošenje sredstava za finansiranje redovnog rada", rekao je Minić.Srpska napredna stranka objavila je u subotu uveče na svom sajtu, zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, kao i na Jutjubu spot u kojem se ismevaju lideri opozicije Dragan Đilas i Vuk Jeremić i građanski protesti širom Srbije.Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da je SNS preuzela televizije Prva i O2, a kao dokaz za to naveo je to što je na tim televizijama emitovan spot te stranke u kojem se vređaju lideri opozicije i građani koji protestuju.