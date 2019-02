Mali: Žele da vešaju one koji misle drugačije

Ministar finansija Srbije Siniša Mali osudio je nošenje vešala na protestima u Beogradu, ocenjujući da su to uradili "oni koji žele da vešaju druge, koji misle drugačije od njih". Pročitajte još: Policija otkrila ko je nosio vešala na Terazije Podsetivši da je to prvi put posle 78 godina da su se pojavila vešala na Terazijama, Mali je za RTS ocenio da to nije ni dobra politika ni dobar primer, a posebno da to nije ono što Srbiji treba u...