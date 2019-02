Udario pešaka vozilom, pa pobegao

On se sumnjiči da je 3. februara, u večernjim satima, na lokalnom putu Putinci - Donji Petrovci na području Rume, automobilom "mercedes" udario pedesetdvogodišnjeg muškarca koji se kretao desnom stranom kolovoza i pobegao. Od zadobijenih povreda pešak je preminuo na licu mesta. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u...