Papa Franja prvi put je javno priznao da su sveštenici i biskupi seksualno zlostavljali kaluđerice i poručio da je posvećen tome da se učini više u borbi protiv tog problema. - Da li bi trebalo da učinimo nešto više? Da. Postoji li volja? Da, ali je to put kojim smo već krenuli - rekao je papa novinarima u avionu, u povratku iz Abu Dabija. On je naglasio da "ne čine svi tako nešto", ali da postoje sveštenici i biskupi koji to rade. - I mislim...