Vulin: Stanje u Vojsci Srbije menja se na bolje

Kako se navodi u saopštenju ministarstva odbrane, Vulin je kazao da su zarade uvećane za devet odsto i naveo da su plate pripadnika VS i prošle godine bile uvećane za deset odsto. Ministar je naveo da posle povećanja pukovnik VS prosečno ima neto platu od 999 evra, a da su 2011. godine dobijali 803 evra. "Potporučnik, najmlađi oficir sa prvim činom i prvim dužnostima dobiće 480 evra, dok je 2011. godine za to dobijao 425 evra", rekao je Vulin...