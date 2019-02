Tači: Mala korekcija granica prihvatljiva za konačni sporazum

Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je da bi Priština trebalo da da deo teritorije kao cenu za konačni sporazum sa Beogradom. On je to rekao na forumu održanom u Savetu za spoljne odnose u Vašingtonu, a prenosi prištinska Gazeta ekspres. "Ako je mala korekcija granice cena za konačni mirovni sporazum, onda će to morati da bude prihvatljivo", rekao je Tači i ponovio da su jezero Gazivode, Mitrovica i Trepča resursi...