Ujutru mraz, tokom dana oblaci i sunce

RHMZ je dodao da je na krajnjem istoku i jugoistoku pre podne uz više oblačnosti moguća slaba kiša, a na planinama provejavanje snega. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, od sredine dana istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do dva, a najviša dnevna od tri do osam stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar će biti...