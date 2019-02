Uhapšen muškarac koji je pretio Sergeju i Branislavu Trifunoviću

Policija je uhapsila P.J. (1972) iz Nove Pazove zbog sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk pretio predsedniku Pokreta slobodnih građana Sergeju Trifunoviću i jednom od organizatora protesta „Jedan od pet miliona” Branislavu Trifunoviću. On je osumnjičen za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, navodi se u saopštenju. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi...