Srušila se osmospratnica u Istanbulu, troje mrtvih (FOTO)

Guverner Istanbula Ali Jerlikaja je novinarima rekao da su spasilačke ekipe tokom noći izvukle telo još jedne žrtve. Iz ruševina zgrade izvučeno je i 12 povređenih osoba, od kojih su tri u kritičnom stanju, naveo je Jerlikaja, preneo je AP. BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city. Major rescue operation underway for trapped people under the rubble....