Skot i Kosnet pozvali Prištinu i Beograd da obustave provokacije i nastave dijalog

Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Srbiji i na Kosovu Kajl Skot i Filip Kosnet apelovali su da Kosovo ukine takse na robu iz Srbije i BiH, da Srbija odgovori na konstruktivan način, da prestanu obostrane provokacije i da se Beograd i Priština "snažno opredele za mir" i vrate dijalogu koji predvodi Evropska unija."Ako tako uradite, optimisti smo da možete postići istorijski sporazum o normalizaciji u 2019. godini", poručila su dvojica ambasadora u autorskom tekstu za beogradsku Politiku i prištinski Zeri.Skot i Kosnet naveli su da Srbija i Kosovo imaju punu podršku SAD i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu da Beograd i Priština izgrade neophodno poverenje kako bi se uobličio i sproveo sveobuhvatan sporazum u čijem bi središtu bilo uzajamno priznavanje."Kao američki ambasadori u Beogradu i Prištini uvereni smo da trezveno političko vođstvo koje ima viziju može dovesti do sveobuhvatnog sporazuma Srbije i Kosova, u čijem središtu bi bilo uzajamno priznavanje. Taj uspeh bi položio temelje mirnije i naprednije budućnosti svih naroda u ovom regionu", poručili su Kosnet i Skot.Oni su podsetili da je predsednik SAD Donald Tramp nedavno pisao liderima Srbije i Kosova da bi ih podstakao "da iskoriste trenutak i svoje političko vođstvo upotrebe za donošenje odluka koje bi pomirile interese obe zemlje".Dvojica ambasadora izrazila su uverenje da je sporazum moguć i dodali da je predsednik SAD već pozvao predsednike Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Belu kuću "da obeleže taj uspeh čim do njega dođe"."Sjedinjene države niti su, niti će propisivati kako to rešenje treba da izgleda, ali veruju da mora biti primenljivo kako na Kosovu tako i u Srbiji i mora doprineti dugoročnoj stabilnosti u regionu. Na liderima i njihovim timovima je da se vrate pregovorima predvođenim EU i ispitaju sve mogućnosti, kao i da na jasan i otvoren način komuniciraju sa svojim građanima", ocenili su Skot i Kosnet.Prema oceni dvojice ambasadora, sporazum Beograda i Prištine mora biti opsežan i obostrano koristan, kako bi i Kosovo i Srbija imali udela u njegovom uspehu, a kako su dodali, SAD su se uključile u proces da bi obezbedile da dve strane sa uspehom uobliče i sprovedu održiv sporazum."Status kvo sputava ekonomski i politički napredak obeju zemalja i navodi stručne i mlade ljude da sebi potraže budućnost u stabilnijim državama sa dinamičnijom privredom. Umesto njih, organizovani kriminal, korupcija i drugi ekstremistički elementi uzimaju maha i postaju pretnja regionalnoj i evropskoj bezbednosti", ocenili su ambasadori SAD u Beogradu i Prištini.Oni su ocenili da dogovor Atine i Skoplja o rešavanju višedecenijskog spora treba da bude inspiracija za sve u regionu i poručili da ni Kosovo ni Srbija nemaju koristi od dalje opstrukcije i odugovlačenja i da građani zaslužuju budućnost u kojoj će njihova deca i unuci znati za mir i napredak umesto za sukobe i ekonomske nedaće."Trajan i primenljiv kompromisni sporazum je u interesu obe zemlje. Dugoročna stabilnost i prosperitet i Kosova i Srbije zavise od povratka dijalogu predvođenom EU i hrabrosti da se prevaziđe prošlost i zajedno gradi zajednička budućnost. Ako su Srbija i Kosovo spremni da pođu tim putem, SAD će biti na vašoj strani na svakom koraku", poručili su u autorskom tekstu ambasadori Skot i Kosnet.