Ljajić: Jači razlozi za vanredne izbore nego u ranijim slučajevima

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić ocenio je da sada postoje i jači razlozi za održavanje vanrednih parlamentarnih izbori nego u prethodna dva puta kada su oni bili raspisivani."Prvo zbog Kosova, jer je važno da u nastavku pregovora uđete sa punim političkim legitimitetom i kapacitetom", izjavio je Ljajić u intevjuu za današnji Alo.Prema njegovim rečima, logično je da se o teškim pitanjima pregovara na početku, a ne na kraju mandata."Treće, ako već imate proteste na kojima se dovodi u pitanje legitimitet vlasti, onda nema boljeg načina da se to proveri na izborima", rekao je Ljajić, koji je naveo i da nema nikakva relevantna saznanja da li će na proleće biti održani vanredni izbori.On je rekao i da će ako dođe do raspisivanja izbora, partija koju vodi prvo razgovarati o koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.Upitan o građanskim protestima, Ljajić je rekao kako od početka smatra da je najbolji odgovor na njih da se ne komentarišu sve dok su oni mirni i bez incidenata, a "naročito da ne licitiramo javno sa brojem protestanata"."Drugi rečima, onako kako se (Aleksandar) Vučić ponašao prema protestima nakon predsedničkih izbora. I videli smo kako su se završili", rekao je Ljajić.Prema njegovim rečima, to nije ignorisanje protesta, već racionalno sagledavanje i tog iskazanog nezadovoljstva, ali i njihovog dometa."Ovaj protest je tolliko heterogen i po sastavu učesnika, i po ideološkom profilu, i političkim porukama da jedino na našim greškama mogu da se održe", rekao je Ljajić.