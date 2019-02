Mančester siti deklasirao Čelsi

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Čelsi sa 6:0 u poslednjoj današnjoj utakmici 26. kola engleske Premijer lige."Građani" su pred svojim navijačima tokom cele utakmice bili izvanredni, svih 90 minuta su napadali i na kraju se ubedljivo revanširali Čelsiju za ubedljiv poraz iz prvog dela sezone.Domaćin je do prednosti poveo golom Rahima Sterlinga u četvrtom minutu, da bi Serhio Aguero u 13. sjajnim udarcem sa oko 20 metara povisio na 2:0.Samo šest minuta kasnije argentinski napadač je postigao svoj drugi gol, da bi Ilkaj Gundoan u 25. doveo "građane" do 4:0.Pitanje pobednika bilo je rešeno već u tim trenucima, tako da je drugo poluvreme bila čista formalnost.Siti je u 56. minutu preko Aguera iz jedanaesterca došao do 5:0, da bi konačan rezultat postavio Sterling u 80. minutu.Mančester siti je prvi na tabeli sa 65 bodova, koliko ima i drugoplasirani Liverpul, ali uz utakmicu manje, dok je Čelsi šesti sa 50.