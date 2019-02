Danas malo do umereno oblačno

U Srbiji se danas očekuje malo do umereno oblačno uz sunčane intervale, suvo i još malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od -4 do nula, a najviša od devet do 14 stepeni. U Beogradu takođe u toku dana malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale, suvo i jos malo toplije. Najniža temperatura oko nula, a najviša oko 12...