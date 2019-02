Haradinaj se izvinjava Amerikancima: Razumite nas!

On je to rekao posle sastanka u jednom restoranu sa predsednikom privremenih institucija Hašimom Tačijem i nekoliko zamenika ministara, nakon što je prištinskim vlastima uručeno oštro pismo u kome SAD traže da se takse ukinu, prenose kosovski mediji. Kako prenosi "Koha", Haradinaj se izvinio predstavnicima američkih institucija i zamolio ih da "imaju razumevanja" za odluku o taksama. On je, takođe, rekao da bi voleo da čitav...