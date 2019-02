Jokić za pobedu Denvera nad Kingsima na 0,3 sekunde pre kraja!

Bio je to meč u kojem su blistali srpski košarkaši i koji je rešio niko drugi do Nikola Jokić i to na svega 0,3 sekundi pre kraja susreta. Jokić je u poslednju akciju na meču pri rezultatu 118:118 krenuo pod koš, prvi šut nije bio uspešan, lopta se odbila od obruča, ali je iz odbitka uspeo da pogodi cilj i donese veliku radost navijačima Nagetsa. Bio je to njegov 20. poena na meču kojim je stigao do 28. tripl-dabl učinka u karijeri. Uz tih...