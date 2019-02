Oblačno i uglavnom suvo, do devet stepeni

Snega će biti uglavnom u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, a u planinskim predelima i na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do jedan stepen, najviša dnevna od pet do devet stepeni. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko jedan stepen, najviša dnevna oko sedam...