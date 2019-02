Jovanov: Kampanja „Budućnost Srbije“ finansira se kao i Đinđićeva 2001.

, tako da verujem da je i način finansiranja potpuno identičan, izjavio je potpredsednik SNS Milenko Jovanov na pitanje Danasa ko finansira kampanju „Budućnost Srbije“ predsednika SNS i Srbije Aleksandra Vučić po Srbiji. Na molbu da pojasni šta to znači, Jovanov je odgovorio: – To znači da ako predsednik države obilazi građane i razgovara sa njima, da je to njegov redovan posao. * Znači o trošku budžeta… * Jovanov: Kog budžeta? * Iz...