Veselji: Srbija će priznati državu Kosovo, nema alternative

Veselji je u intervjuu RTK rekao da nije trebalo dozvoliti da dođe do situacije da američki državni zvaničnici pošalju pismo trojici kosovskih lidera u kojem traže ukidanje takse na uvoz robe iz Srbije. „Nije bilo apsolutno nikakve potrebe, da se dođe u ovu situaciju, do ovog pisma, rekao je Veselji. On je istakao da Srbija zaslužuje takse, zbog, kako je rekao, nekorektnog ponašanja prema građanima i institucijama Kosova tokom dve decenije,...