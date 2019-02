"Niko više ne zna šta Albanci hoće, osim da im SRB sve da"

On je rekao i da se ne zna šta albanski političari hoće, jer svaki dan daju različite izjave, izjave oko velike Albanije, oko taksi i svega drugog... "Ni sam više ne razumem šta je politika Albanaca", rekao je Vučić večeras u Minhenu za Pink tv. Kako je rekao, plaši se da Albanci nemaju dodira sa realnošću i ne razumeju baš šta se zbiva u regionu i svetu. "To je ono što me prirodno plasi i kao odgovornog i ozbiljnog čoveka", rekao je...