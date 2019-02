"Tramp će potpisati zakon kojim se sprečava blokada vlade"

To je potvrdila Bela kuća. Delimična blokada vlade trajala je 35 dana, do 25. januara, kada je Tramp potpisao zakon koji omogućava finansiranje saveznih agencija do 15. februara. Portparolka Bele kuće Sara Sanders rekla je danas da će Tramp preduzeti i "drugu izvršnu akciju koja uključuje vanredno stanje" pošto želi da ispuni obećanje o izgradnji zida duž granice s Meksikom, navodi Asošiejted pres. Zakon o finansiranju rada vlade koji bi...