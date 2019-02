Krvavo jutro na Paliluli zbog devojke: Mladić izboden ispred ulaza u zgradu, komšije ga zatekle u lokvi krvi! Hteo drugog dečka da strpa u gepek (foto)

BEOGRAD - Mladić (23) izboden je jutros oko 5.30 sati ispred zgrade u ulici Ljube Didića broj 17 na Paliluli u Beogradu. Do napada je došlo ispred zgrade u kojoj izbodeni mladić živi. Prema nezvaničnim informacijama navodno je ispred zgrade došlo do drame rano jutros kada je mladić drugog dečka krenuo da zatvori u gepek i tako da ga vozi. Do čitave drame, prema nezvaničnim informacijama, došlo je zbog devojke. Prema nezvaničnim...