Brnabićeva odgovorila na zvižduke

Naime, dok se premijerka obraćala na proslavi Dana državnosti, jedna grupa ljudi, zviždala je i uzvikivala - "Izdaja", "Izdali ste Kosovo" i "Odlazite". Brnabićeva je, tokom govora, rekla da su danas u Orašac neki došli da zvižde, danas kada, kako kaže, treba da pokažemo jedinstvo i zajedništvo u borbi za bolju budućnost. "To treba da pokažemo zbog naših predaka, ali danas imamo ovde one koji zvižde, a to je njima na čast. Mi ćemo se boriti...