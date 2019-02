Vulin: Platforma Prištine govori o strahu od dijaloga

Prištinska platforma za nastavak briselskog dijaloga s Beogradom koja je juče podneta kosovskoj skupštini, platforma je koja govori o strahu od dijaloga jer on ne ide u korist Prištine, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. On je na TV Pink kazao da politički predstavnici Albanaca u Prištini razumeju da briselski dijalog ne ide u korist priznavanja nezavisnosti, te da to čemu su se oni nadali i što su mislili da su...