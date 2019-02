Zlatni medved 69. Berlinala izraelskom filmu "Sinonimi"

Nagradu Gran pri žirija dobilo je ostvarenje "Grace de Dieu" (Božija milost) francuskog reditelja Fransoa Ozona, priči o skandalu pedofilije u Katoličkoj crkvi. Nemica Angela Šanelec dobitnica je nagrade za najbolju režiju za film "I was at home, but", dok su nagrade za najboljeg glumca i glumicu dobili Kinezi Vang Jingčun i Jong Mej za uloge u istom filmu "So Long, my son". U konkurenciji za Zlatnog medveda ove godine je bilo 16 ostvarenja...