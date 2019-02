Jokić zaustavljen u polufinalnu takmičenja u veštinama na ol staru

Beta pre 5 sati

Košarkaš Denvera Nikola Jokić učešće u takmičenju u veštinama na ol staru NBA lige u Šarlotu završio je u polufinalu, porazom od šampiona Džejsona Tejtuma iz Boston Seltiksa.U takmičenju u veštinama igrači su morali da pređu određene prepreke na terenu, a zatim i da ubace "trojku". Jokić je u prvoj rundi bio bolji od igrača Orlanda Nikole Vučevića, ali je zatim izgubio od Tejtuma.Tejtum je u prvoj rundi pobedio Majka Konlija iz Memfisa, a zatim je u finalu pobedio Trea Janga iz Atlante, pogodivši "trojku" sa pola terena.Tejtum je rekao da će trofej čuvati kod majke."Tre je već imao prednost. Samo sam pokušavao da se zabavim. Bacio sam loptu i ušla je u koš", naveo je on.U prvoj rundi takmičenje su završili košarkaš Sakramenta Dearon Foks i Kajl Kuzma iz Los Anđeles Lejkersa.U takmičenju u šutiranju "trojki" pobedio je Džo Heris iz Bruklina. On je u finalu bio bolji od Stefena Karija iz Golden Stejta sa 26:24. Heris je u finalu pogodio 12 uzastopnih šuteva. Kari je pogodio prvih devet, a tim je promašio tri od pet.Treći je bio igrač Sakramenta Badi Hild.Posle prve runde najbolji je bio Kari sa 27 poena od mogućih 34, Hild je bio drugi sa 26, a Heris je sa 25 poena ušao u finale.Takmičili su se još branilac titule Devin Buker koji je imao 23 poena, Deni Grin (23), Dirk Novicki (17), Set Kari (16), Kemba Voker (15) i Kris Midlton (11).Košarkaš Oklahome Hamidu Dialo pobednik je takmičenja u zakucavanjima. On je u finalu pobedio igrača Njujorka Denisa Smita sa 88:85.Dialo je najviše pažnje izazvao zakucavanjem u prvoj rundi, kada je preskočio i zakucao preko Šakila O'Nila, a zatim ubacio ruku do lakta u obruč i visio, pocepao dres i pokazao majicu Supermena.Ol star vikend završava se noćas glavnim događajem, utakmicom tima "Janis" protiv tima "Lebron".U ekipi Janisa Adetokunba igraće i srpski košarkaš Nikola Jokić.