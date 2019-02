Evo sunca, danas toplije: Najviša dnevna do 13 stepeni! Vedro i suvo do četvrtka, a onda zahlađenje sa kišom i snegom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od -4 do 1 C, najviša dnevna od 6 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 1 C, najviša dnevna oko 12 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, do četvrtka će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. U četvrtak se...