Tači: Ove godine pred Kosovom konačna odluka o sporazumu sa Srbijom

"To ne znači da Kosovo zaboravlja genocid, ubistva, silovanja 20.000 žena, 400 slučajeva masakra i druge zločine koje je Srbija izvršila na Kosovu, već sve to preduzimamo kako ne bi dozvolili ponavljanje patnje i tragedije prošlosti", kazao je Tači na paradi pripadnika Oružanih snaga Kosova. On je ocenio da je odluka Prištine o transformaciji bezbednosnih u oružane snage bila "pravična, legitimna i istorijska poruka". "Kosovo sada...