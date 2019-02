Berlinale: Nagrada "Zlatni medved" za film "Sinonimi"

Film "Sinonimi" izraelskog reditelja Nadava Lapida dobio je "Zlatnog medveda" za najbolji film na 69. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. "Srebrenim medvedom" u kategoriji za najbolju režiju nagrađena je nemačka glumica i rediteljka Angela Šanelec za film "I Was at Home, but". Pročitajte još: "Žensko" Berlinale "Srebrni medved" za najboljeg glumca dobio je kineski glumac Vang Jingčun za ulogu u filmu "So Long, My Son", a u...