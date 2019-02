Vremenska prognoza: Sutra pretežno sunčano i toplije

U Srbiji se sutra tokom dana očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, vetar slab, na istoku povremeno i umeren, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Jutarnja temperatura od -4 do jedan, najviša dnevna od šest do 13 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do jedan, najviša dnevna oko 12 stepeni....