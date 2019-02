Lekić podneo ostavku na mesto predsednika NUNS

Dosadašnji predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić podneo je neopozivu ostavku na to mesto, objavio je danas NUNS. Izvršni odbor konstatovao je na današnjoj sednici nepozivu ostavku predsednika NUNS Slaviše Lekića, koju je on, kako se navodi, podneo iz ličnih razloga. Funkciju predsednika NUNS će, do izbora novog, obavljati potpredsednik Udruženja Željko Bodrožić. Novi predsednik, kako je najavljeno, biće izabran...