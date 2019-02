Sve je spremno za početak izgradnje autoputa od Preljine do Požege i radovi bi trebalo da počnu u martu, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Mihajlović je to rekla u Lučanima, gde je sa čelnicima Moravičkog okruga održala sastanak na temu infrastrukturnih projekata važnih za taj kraj i celu Srbiju, saopštilo je to ministarstvo. - Razgovarali smo i o početku...