Dačić: Idem u penziju kad još šest zemalja povuče priznanje

- Tramp je zainteresovan da se reši pitanje KiM. Trampu treba spoljnopolitički uspeh a to bi bilo trajno rešenje za Kosovo koje ne može da se postigne bez rešenja sa Srbijom - rekao je Dačić sinoć za Hepi TV. On je dodao da je Tramp shvatio da toga nema bez dogovora sa Srbijom, kao i da su to shvatili i Albanci, ali i neke evropske zemlje. - Sad je pogodan trenutak, Americi se žuri zbog izbora. Mogerinijevoj se žuri. S druge strane, oni koji...