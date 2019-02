Vartolomej: Bez menjanja granica SPC

„Razlika u pogledu Ukrajine je u tome što je Rusija upala i okupirala Mitropoliju Kijeva, a da joj to nikad nije ustupljeno, dok Srbija sve što ima, to joj pripada i kanonski i eklisiološki“, rekao je Vartolomej za „Politiku“. On je dodao da shodno tome Vaseljenska patrijaršija ne namerava da izmeni Ustav SPC, niti njene granice „ukoliko to ne prati sporazum i...