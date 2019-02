Umereno oblačno vreme, temperatura do 15 stepeni

Duvaće slab i umeren vetar, pre podne na istoku i jak. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do pet stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno i suvo vreme, uz jače naoblačenje s kišom tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od jedan do četiri stepena, najviša dnevna oko 12 stepeni. U Srbiji će u petak biti oblačno, hladnije i vetrovito vreme, mestimično s kišom, na planinama...