Stiže nam nova tura snega, a biće i olujnog vetra

Duvaće jak severoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Jutarnja temperatura od -10 do -3, najviša dnevna od -3 do jednog stepena. U Beogradu hladno i oblačno, uz umeren i jak severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -9 do -6 , najviša dnevna oko 0 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i hladno. Sledeće nedelje suvo, s dužim sunčanim periodima i uz postepeni porast dnevnih...