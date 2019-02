Dijana Hrkalović najavila tužbu protiv predsednika PSG. Trifunović: Neka me tuži

Beta pre 8 sati

Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović najavila je danas da će podneti tužbu protiv predsednika Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergeja Trifunovića zbog toga što je on na opozicionom skupu u Knjaževcu, kako se navodi u saopštenju, rekao da se ona zabavlja sa čovekom koji diluje drogu."Od Trifunovića me ništa ne iznenađuje. U odsustvu bilo kakve ideje, njegova jedina politika je vređanje žena i dece, kao i iznošenje skandaloznih laži. Suludo je i očekivati od ovog političara u pokušaju da sa time prestane, ali svakako ću mu dati priliku da svoje laži dokaže na sudu", navela je Dijana Hrkalović u pisanoj izjavi.Ona je dodala da, imajući u vidu posao koji obavlja, takve optužbe na njen račun ne smeju ostati bez sudskog epiloga.Sergej Trifunović: Neka me tužiPredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je danas da nema nikakav problem u vezi s tužbom koju je protiv njega najavila državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović."Neka me tuži, ovo je slobodna zemlja, slobodno neka me tuži", kazao je Trifunović agenciji Beta komentarišući najavu državne sekretarke da će ga tužiti.